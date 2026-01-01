Die blutigsten Kreuzzüge & Kriege: Europas dunkelste Stunden
Im 13. Jahrhundert erstreckte sich der Islam von Spanien bis Indonesien, ohne ein einheitliches Reich zu bilden. Stattdessen herrschte Chaos durch ständige Konflikte zwischen Fürsten und Stämmen. Die Verbreitung des Islam und der arabischen Kultur beruhte auf Elitekriegern, die aus nichtmuslimischen Turkvölkern rekrutiert wurden. Diese Krieger trugen den neuen Glauben und eine Hochkultur in die Welt, die Medizin, Kunst und Astronomie revolutionierte. Doch die wahre Bedrohung kam aus der Steppe: 1258 eroberten die Mongolen Bagdad, das Zentrum der islamischen Zivilisation. Im Jahr 1100 breitete sich die weströmische Christenheit aus, maßgeblich durch die Kreuzzüge, die als Antwort auf die islamischen Seltschuken und Überfälle auf Pilger initiiert wurden. Diese Kriege endeten oft in Chaos und Gewalt, wie die blutige Eroberung Jerusalems zeigte. Im 16. Jahrhundert führte Martin Luther eine Reformation gegen die korrupte Kirche durch, was zu einer religiösen Revolution und dem verheerenden 30-jährigen Krieg führte. Dieser Konflikt, bei dem Europa die Hälfte seiner Bevölkerung verlor, verdeutlichte die zerstörerische Macht des religiösen Eifers und führte zur Trennung von Kirche und Staat.