Die Bombenleger von New York | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
Die Bombenleger von New York | True Crime Doku
Das FBI untersucht die Aktivitäten einer kroatischen Terrorgruppe, die einige ihrer Gegner erschossen und andere mit Paketbomben eliminiert hat. Geschäfte werden bombardiert und unschuldige Menschen ermordet. Sind die Terroristen zu schnell für die Behörden? "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:crime
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71