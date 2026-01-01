Die Boonies - Eine bärenstarke Zeitreise
Die Boonies - Eine bärenstarke Zeitreise
Ein mysteriöses Ereignis katapultiert die Bärenbrüder Briar und Bramble gemeinsam mit ihrem Freund Vick direkt in die Steinzeit. Dort geraten sie mitten in eine Welt voller Gefahren, in der Mammuts, Säbelzahntiger und andere Urzeitwesen auf sie warten. Als die Freunde getrennt werden, beginnt ein aufregendes Abenteuer: Während Vick und Bramble mit grimmigen Höhlenmenschen konfrontiert werden, schließt Briar Freundschaft mit der schüchternen Wölfin Feifei. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach der sagenumwobenen Tapferkeitsfrucht, die Feifei helfen soll, ihre Ängste zu überwinden. Doch der Weg ist voller Herausforderungen. Mit viel Humor, liebenswerten Figuren und spannender Action erzählt dieser Animationsfilm eine warmherzige Geschichte über Mut, Freundschaft und den Glauben an sich selbst.