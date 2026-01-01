Die Bourne Identität
114 Min.Ab 12
114 Min.Ab 12
Die Bourne Identität
Der junge Mann, den die Fischer aus dem Meer gezogen haben, kann sich an nichts erinnern, auch nicht an die Ursache seiner Schussverletzungen, oder warum ihn ein Chip unter seiner Haut zu einem Schweizer Bankschließfach führt. Neben einer Waffe und Unmengen an Geld findet er dort in einem von dutzenden gefälschten Pässen auch den Namen Jason Bourne. Als dieser reist er nach Paris, um seinen eigenen Spuren auf den Grund zu gehen. Längst sind ihm CIA und Polizei auf den Fersen.
Genre:Action, Thriller
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited