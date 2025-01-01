Die Bourne Verschwörung
104 Min.Ab 12
Die Bourne Verschwörung
Der unter Gedächtnisverlust leidende CIA-Killer Jason Bourne konnte seinen Feinden und auch vermeintlichen Freunden entkommen und lässt nun gemeinsam mit Freundin Marie unter indischer Sonne die Seele baumeln. Die Idylle ist jedoch nur von kurzer Dauer: Als ein auf ihn angesetzter Killer auftaucht und Bourne des Mordes an zwei CIA-Agenten in Berlin beschuldigt wird, ist er gezwungen, das Idyll zu verlassen und wieder aktiv zu werden - mit fatalen Folgen ...
Genre:Action, Thriller
Produktion:US, 2004
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH