Die Brüder Solomon
90 Min.Ab 6
90 Min.Ab 6
Die Brüder Solomon
Die Solomon-Brüder John und Dean sind in der Arktis groß geworden, vom Vater behütet, aber fern von jedem weiblichen Wesen. Es sind nette Jungs, aber was das andere Geschlecht betrifft, völlig unbedarft. Als ihr Vater im Sterben liegt, wollen die beiden ihm unbedingt seinen letzten Wunsch erfüllen: ein Enkelkind! Doch das ist gar nicht so einfach. Wie sollen sie so schnell die passende Frau dafür finden? Sie fassen schließlich Janine als Leihmutter ins Auge ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH