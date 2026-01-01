Die Canterbury Morde | True Crime Doku
Die Canterbury Morde | True Crime Doku
In einem Haus in Canterbury, das als gemeinsame Unterkunft für Menschen diente, die Schwierigkeiten hatten, ein Zuhause zu finden, kam es regelmäßig zu Polizeieinsätzen aufgrund wiederholter Auseinandersetzungen zwischen den Bewohnern. Doch am 29. März 2016 führt ein dringender Notruf die Polizei zu einer grauenhaften, blutgetränkten Mordszene: Zwei Opfer liegen erstochen inmitten des Chaos, während zwei weitere schwer verletzt sind und um ihr Leben ringen. Die laufenden polizeilichen Ermittlungen enthüllen nach und nach eine gewalttätige Vergangenheit, ein Dickicht aus Lügen und eine düstere Verschwörung, die darauf abzielt, die Morde zu vertuschen. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!