Die DDR Broiler Trabis und HO
Die DDR Broiler Trabis und HO
Mit dem Ende der Deutschen Demokratischen Republik hörte das System auf zu existieren. Die Menschen mussten sich einer völlig neuen Wirtschafts-und Gesellschaftsordnung anpassen und lernten, nach vorn zu schauen. Die soziale Marktwirtschaft der Bundesrepublik bot jedem Chancen, frei von Parteizugehörigkeit und gesellschaftspolitischem Engagement. Das System der DDR schränkte Freiheiten ein und zwang jeden auf eine Linie; dennoch verstanden es die Menschen, das Beste daraus zu machen. Das Leben und der Alltag in der DDR war keineswegs so farblos und trist, wie man es im Westen der Republik glauben machen möchte. Diese Dokumentation zeigt den Alltag und das Leben in der Deutschen Demokratischen Republik und nimmt Sie mit auf eine Reise in die deutsche Vergangenheit.