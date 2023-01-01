Die drei Fragezeichen - Erbe des Drachen
96 Min.Ab 6
96 Min.Ab 6
Die drei Fragezeichen - Erbe des Drachen
Die drei Detektive Justus, Peter und Bob gehen in Transsilvanien einem mysteriösen Geheimnis auf die Spur: Im Schloss der Gräfin Codrina tragen sich seltsame Dinge zu. Während der Dreharbeiten zum Film "Dracula Rises" haben es sich die drei Jungs zur Aufgabe gemacht, das Verschwinden eines Jungen aufzuklären. Dabei tauchen sie immer tiefer in die Geschichte der alten Gemäuer ein.
Genre:Kinder, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2023 WIEDEMANN & BERG FILM GMBH/DEUTSCHE COLUMBIA PICTURES FILMPRODUKTION GMBH/ SEVEN PICTURES FILM GMBH.