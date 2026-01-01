Die dunkle Seite des Mondes
94 Min.Ab 12
94 Min.Ab 12
Die dunkle Seite des Mondes
Moritz Bleibtreu und Jürgen Prochnow glänzen in diesem düsteren Thriller: Der erfolgreiche Wirtschaftsanwalt Urs Blank hat soeben einen wichtigen Deal abgeschlossen, ist glücklich verheiratet, und doch quält ihn eine innere Leere. Nach einem Rausch durch halluzinogene Pilze kehrt Urs' dunkle Seite an die Oberfläche und er kann seine Aggressionen kaum mehr steuern. Während er im Wald nach einem Gegenmittel sucht, arbeitet sein Geschäftspartner gegen ihn.
Genre:Drama, Krimi-Drama, Thriller
Produktion:LU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Alamode