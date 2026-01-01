Die Eindringlinge
Die Eindringlinge
Nach dem tragischen Verlust ihrer Mutter zieht die junge Rose Halshford mit ihrem Vater in ein altes Haus in einer neuen Stadt. Der Umzug soll ein Neuanfang sein, doch schon bald merkt Rose, dass etwas mit ihrem neuen Zuhause nicht stimmt: merkwürdige Geräusche hallen durch die Räume, fremde Schatten scheinen sich im Dunkeln zu bewegen, und die Nachbarn verhalten sich auffallend reserviert. Als Rose immer mehr Fragen stellt, stößt sie auf Spuren eines ungeklärten Verschwindens einer früheren Bewohnerin – ein Fall, der nie vollständig aufgeklärt wurde. Während ihr Vater ihre wachsende Angst als Folge des Traumas abtut, verdichten sich für Rose die Hinweise, dass die Wahrheit weit bedrohlicher ist, als sie zunächst dachte. Gemeinsam mit dem jungen Handwerker Noah versucht sie, das Geheimnis des Hauses zu entschlüsseln. Doch je tiefer sie in die Vergangenheit eintaucht, desto klarer wird: Manche Türen wurden aus gutem Grund verschlossen – und jemand oder etwas will unbedingt verhindern, dass sie wieder geöffnet werden.