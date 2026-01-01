Die einzigartige Kulturlandschaft der Cevennen | Doku
53 Min.Ab 12
53 Min.Ab 12
Die einzigartige Kulturlandschaft der Cevennen | Doku
Etwa hundert Kilometer östlich von Avignon erstrecken sich die Cevennen. Sie sind der einzige bewohnte Nationalpark auf dem französischen Festland und eine der ältesten Kulturlandschaften Europas. Die Bewohner*innen setzen auf sanften, grünen Tourismus und bauen dabei auf Robert Louis Stevenson. Auf dessen Spuren führen sie die Touristen mit und ohne Esel über die Höhenzüge und stillen Täler der Cevennen. Ein Mittelgebirge, das seit Jahrtausenden bewohnt und auf einzigartiger Weise durch den Menschen kultiviert wurde.
Genre:Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71