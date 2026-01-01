Die einzige Zeugin
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Die einzige Zeugin
Die blinde Mascha Reinhard wird zufällig Zeugin eines Streitgesprächs zwischen drei Männern, in dem es offensichtlich um Waffenschmuggel geht. Schließlich eskaliert die Auseinandersetzung, und ein Mann wird erstochen. Zwar bemerken die zwei anderen Mascha, aber ihr gelingt die Flucht. Als sie wenig später nur knapp einem Mordanschlag entgeht, bringt Kommissar Harry Weihmann die blinde Zeugin in ein einsam gelegenes Bauernhaus. Doch die Killer verfolgen sie weiter ... Rechte: ProSieben
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:CA, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben