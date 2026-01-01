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Die einzige Zeugin

93 Min.Ab 12
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Die einzige Zeugin

Die blinde Mascha Reinhard wird zufällig Zeugin eines Streitgesprächs zwischen drei Männern, in dem es offensichtlich um Waffenschmuggel geht. Schließlich eskaliert die Auseinandersetzung, und ein Mann wird erstochen. Zwar bemerken die zwei anderen Mascha, aber ihr gelingt die Flucht. Als sie wenig später nur knapp einem Mordanschlag entgeht, bringt Kommissar Harry Weihmann die blinde Zeugin in ein einsam gelegenes Bauernhaus. Doch die Killer verfolgen sie weiter ... Rechte: ProSieben

Genre:
Thriller, Krimi-Drama
Produktion:
CA, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© ProSieben