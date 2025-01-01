Die Elbphilharmonie: Ein Mega-Baupriojekt | Doku
Heute ist die Elbphilharmonie das Wahrzeichen der Stadt Hamburg. Doch der Weg dorthin war steinig. Die Doku zeigt die lange Entwicklungs- und Bauphase. Alles begann mit dem Traum von Alexander Gérard, aus dem verlassenen Lagerhaus eine Kulturstätte zu errichten. Er überzeugte das Architekturbüro Herzog & de Meuron und startete somit die lange Geschichte des Megaprojekts der Elbphilharmonie. Die Geräusche des Hafens durften keinesfalls in das Innere des Konzerthauses gelangen. Um das zu gewährleisten und für den perfekten Klang im Konzertsaal zu erreichen, wurde der Akustiker Yasuhisa Toyota engagiert.
