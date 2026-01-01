Die Enthüllung einer Legende des Mittelalters | Der mysteriöse Ritter
Die Enthüllung einer Legende des Mittelalters | Der mysteriöse Ritter
Die Folge erzählt die unglaubliche Geschichte eines englischen Ritters, dessen Leiche mit Bienenwachs versiegelt und in einem bleiernen Sarg bestattet wurde. Die Archäologen finden somit den Körper eines Toten des Mittelalters vor, der nahezu perfekt konserviert ist – obwohl der Mann im Jahr 1368 starb. Der Film zeigt die außergewöhnlichen und bisher noch nie im Fernsehen veröffentlichten Filmaufnahmen der ersten Autopsie, die verblüffende Erkenntnisse zutage fördert. Tim Sutherland und sein Team reisen nach Cumbria im Nordwesten Englands, in die malerische Ortschaft St. Bees. Dort ist der Tote 1981 bei Ausgrabungen entdeckt worden. Seither wird versucht, die Identität des Ritters festzustellen. Mit modernster Technologie wollen die Spezialisten nun Licht ins Dunkel um den mittelalterlichen Toten bringen. Derart gut erhaltene Leichen finden sich sonst eher im eisigen Boden skandinavischer Länder – wie konnte sein Körper so unversehrt bleiben, dass bei seiner Entdeckung die Iris in den Augen sichtbar war und sein Gewebe noch Blut aufwies? Die Archäologen entwirren eine Geschichte, die von den Kreuzzügen der Deutschordensritter im 14. Jahrhundert erzählt – und der Rätselhaften Rückkehr eines Kämpfers nach England.