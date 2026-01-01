Die Extremkletterer aus Russland - Nervenkitzel in 300 Metern Höhe
24 Min.Ab 12
Die Extremkletterer aus Russland - Nervenkitzel in 300 Metern Höhe
Sie klettern ohne Sicherung auf Russlands höchste Gebäude, balancieren auf schmalen Eisenträgern in 300 Metern Höhe oder rasen mit 90 km/h auf U-Bahn-Dächern durch die Tunnel der Moskauer Metro: die Extremkletterer aus Russland. Immer mehr russische Jugendliche suchen ihre Kicks durch Nervenkitzel in 300 Metern Höhe!
