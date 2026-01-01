Die Fabelhaften Baker Boys
Die Fabelhaften Baker Boys
Die Brüder Jack und Frank Baker verdienen ihren Lebensunterhalt als Pianisten-Duo, das in Hotels und auf Veranstaltungen auftritt. Doch ihre Karriere ist ins Stocken geraten, und die Routine hat ihre Beziehung belastet. Um frischen Wind in ihr Programm zu bringen, engagieren sie die talentierte und charismatische Sängerin Susie Diamond. Mit ihr erleben die Baker Boys einen künstlerischen Aufschwung, doch die neue Dynamik bringt auch Spannungen mit sich. Während Frank auf Stabilität und Geschäftssinn setzt, beginnt Jack, sich emotional und künstlerisch von seinem Bruder zu entfernen – nicht zuletzt wegen seiner wachsenden Gefühle für Susie. Die fragile Balance zwischen beruflichem Erfolg, familiärer Bindung und persönlichen Sehnsüchten droht zu zerbrechen.