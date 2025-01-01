Die Farben des Herbstes

Zum Inhalt springenBarrierefrei
108 Min.Ab 0
Planet Romance
Der junge John will unbedingt Maler werden und reist deswegen aufs Land zu seinem Idol Nicolai Seroff. Aber der alte Künstler hat der Kunst und auch dem Leben den Rücken zugewandt. Doch je besser sich beide kennenlernen, desto mehr entdeckt der geniale Künstler dank des Jungen seine Leidenschaft für die Malerei und das Leben wieder. - Armin Mueller-Stahl in einer seiner größten Rollen!

Drama
0
© Tiberius Film