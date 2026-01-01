Die Freunde des Bräutigams
Eine Woche noch, dann heiratet Paulie (Edward Burns) seine schwangere Freundin Sue (Brittany Murphy). Die Panik steht ihm förmlich ins Gesicht geschrieben. Mit seinen besten Kumpels und seinem Bruder Jimbo (Donal Logue) zelebriert Paulie seine letzten Tage in Freiheit, ganz so, wie sie es als Jugendliche getan hatten. Doch das Ganze klappt nicht so, wie es sein sollte, jeder trägt ein Problem mit sich herum. Jimbos Ehe geht gerade den Bach hinunter, Cousin Mike (Jay Mohr), der immer noch bei seinem Vater wohnt, hat gerade seine Freundin verloren, TC (John Leguizamo) hat Angst, seinen Freunden zu sagen, dass er schwul ist und Dez (Matthew Lillard), der einzige, der bereits verheiratet ist und Kinder hat, will die glorreiche Schülerband wieder aufleben lassen…