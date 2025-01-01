Die Geheimmission der SS: Himmlers Suche nach der verschollenen Germania
1944 schickt Heinrich Himmler SS-Soldaten nach Italien, um dort nach einem verschollenen Schriftstück zu suchen. Es handelt sich um die älteste Fassung des Werks „Germania“, das Tacitus 98 vor Christus verfasste. In dem Buch wird eine „noble und reine Menschenrasse“ beschrieben, als deren Nachfahren sich die Nazis sahen. Mit dem Werk wollte Himmler beweisen, dass die Deutschen von Übermenschen abstammten, die von den Nazis als Arier bezeichnet wurden. Himmler stellte für diese Aufgabe extra eine Spezialeinheit mit dem Namen „Ahnenerbe“ zusammen, die die vermisste Handschrift auftreiben sollte. Der Legende nach gibt es irgendwo in Südamerika eine Stadt aus Gold: Eldorado, das Überbleibsel eines Königreichs, das einst tief im Dschungel des Amazonas-Gebiets lag. Der britische Forscher Percy Fawcett glaubte an die Legende. Seit 1906 war er regelmäßig im Grenzgebiet zwischen Bolivien und Brasilien auf Expeditionen. 1925 startete er mit seinem Sohn Jack und seinem besten Freund Raleigh die Eldorado-Suche. Alle drei verschwanden spurlos. Tatsächlich gab es eine sagenumwobene Zivilisation im Dschungel, doch die Reichtümer des wahren Eldorados hatten nichts mit Gold zu tun.