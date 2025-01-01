Die gesammelten Peinlichkeiten unserer Eltern in der Reihenfolge ihrer Erstaufführung
107 Min.Ab 6
Die Geschwister Annie und Baxter Fang wachsen in einer exzentrischen Familie auf. Ihre Eltern sind professionelle Performance-Künstler und die Kinder finden sich von klein auf zu ihrem Leidwesen regelmäßig als Live-Acts in ihren skurrilen und provokanten Kunstaktionen wieder.
Genre:Tragikomödie, Mystery
Altersfreigabe:
6
