Die Geschichte des mystischen Spreewalds | Die ungewöhnlichste Landschaft Deutschlands | Timeline De
52 Min.Ab 12
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Die Geschichte des mystischen Spreewalds | Die ungewöhnlichste Landschaft Deutschlands | Timeline De
Der Spreewald ist ein Wasserlabyrinth mit vielen Inseln und einer magischen Auenlandschaft, die das Leben von Mensch und Natur bestimmt. Mittlerweile ist er ein von der UNESCO anerkanntes Biosphärenreservat. Zur Erhaltung dieser Landschaft verbinden die Menschen hier alte Traditionen mit neuen Ideen. Mit dem Dreiklang aus Landwirtschaft, Naturschutz und Tourismus bahnen sie sich den Weg in die Zukunft. Diese Dokumentation ist eine Reise durch eine der ungewöhnlichsten Landschaften Deutschlands.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71