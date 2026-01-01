Die Geschichte einer Jugend
115 Min.Ab 12
Washington in den 1950er Jahren. Als die allein erziehende Mutter Caroline (Ellen Barkin) sich der Erziehung ihres Sohnes Tobias (Leonardo DiCaprio) psychisch und finanziell nicht mehr gewachsen sieht, heiratet sie den charmanten, dreifachen Vater Dwight Hansen (Robert De Niro). Der jedoch entpuppt sich als gewalttätiger Zeitgenosse, der seine Familie verprügelt und bedroht. Lange hofft Caroline auf eine Besserung, doch als die Gewalt immer mehr zu eskalieren droht, muss sie sich schließlich für oder gegen ihren Sohn entscheiden.
Genre:Biografie, Drama
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH