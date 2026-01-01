Die Geschichte vom Teddy: Den Niemand wollte
Kurz vor Weihnachten wird einem Plüschbären namens Teddy das Lächeln verkehrt herum aufgenäht. Obwohl er eigentlich ein sehr fröhlicher Bär ist, kauft ihn keiner, da er immer traurig aussieht. Teddy macht sich auf die Suche nach einem Zuhause, doch das ist gar nicht so einfach. Schließlich landet er in einem Trödelladen, wo er andere Gleichgesinnte kennenlernt. Mit dabei ist zum Beispiel eine Uhr, aus der sich der Kuckuck nicht heraustraut, und ein Schachtelteufel, der Platzangst hat.
