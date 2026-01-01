Die Geschichte von BMW Motorrad
46 Min.Ab 6
46 Min.Ab 6
Die Geschichte von BMW Motorrad
Die Dokumentation erzählt die 100-jährige Geschichte von BMW Motorrad. Von 1923 bis 2023. BMW ist die letzte Motorradschmiede in Deutschland und kann auf eine facettenreiche Historie zwischen Krieg, Wirtschaftswunder, Sport und Lifestyle zurückblicken. Die Dokumentation spannt einen Bogen über alle Epochen und stellt Menschen vor, die mit Marke und Mythos eng verwurzelt sind.
Genre:Spezial, Dokumentation, Motorrad
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio71