Die Grenze (Teil 1)
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Die Grenze (Teil 1)
Nachdem sich die wirtschaftliche Lage in den letzten Jahren extrem verschlechtert hat und die gesellschaftliche Stimmung zu brodeln beginnt, radikalisieren sich zunehmend die politischen Lager. Bei der anstehenden Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich eine Entscheidung zwischen der Linkspartei und der extrem rechten DNS ab. Besonders Maximilian Schnell, Vorsitzender der DNS, versteht es mit seinem Sinn für mediale Inszenierung und dem massiven Einsatz von Geldmitteln, die Massen zu mobilisieren. Er ist unberechenbar und für die politischen und wirtschaftlichen Kräfte nur schwer einzuschätzen ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Politik, Mini-Serie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1