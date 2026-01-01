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Die größte Erotikmesse der Welt - Hinter den Kulissen der "Venus"

Die größte Erotikmesse der Welt - Hinter den Kulissen der "Venus"

50 Min.Ab 12
WELT50 Min.Ab 12
WELT
Die größte Erotikmesse der Welt - Hinter den Kulissen der "Venus"

Die größte Erotikmesse der Welt - Hinter den Kulissen der "Venus"

Mit knapp dreißigtausend Besuchern ist die Venus die größte Erotikmesse weltweit. Die Ikonen der Branche hautnah erleben, die Live-Show bestaunen oder einfach nur diskret shoppen: Alles dreht sich hier ums Thema Sex. Warum Erotik und nackte Haut schon lange keine Tabuthemen mehr sind und Porno jetzt gesellschaftsfähig wird: Die Reportage wirft einen Blick hinter die Kulissen der Venus sowie ihren Vorbereitungen und trifft die Stars und Sternchen einer neuen Szene.

Genre:
Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© welt