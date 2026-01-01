Die größte Erotikmesse der Welt - Hinter den Kulissen der "Venus"
50 Min.Ab 12
50 Min.Ab 12
Die größte Erotikmesse der Welt - Hinter den Kulissen der "Venus"
Mit knapp dreißigtausend Besuchern ist die Venus die größte Erotikmesse weltweit. Die Ikonen der Branche hautnah erleben, die Live-Show bestaunen oder einfach nur diskret shoppen: Alles dreht sich hier ums Thema Sex. Warum Erotik und nackte Haut schon lange keine Tabuthemen mehr sind und Porno jetzt gesellschaftsfähig wird: Die Reportage wirft einen Blick hinter die Kulissen der Venus sowie ihren Vorbereitungen und trifft die Stars und Sternchen einer neuen Szene.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© welt