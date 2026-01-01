Die größten Food-Trends 2016
87 Min.Ab 6
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Die größten Food-Trends 2016
kabel eins zeigt die fünf Essenstrends, die dieses Jahr unseren Speiseplan bestimmen: Individualität, DIY am Tisch, Regionalität, Qualität und Fast Good. Bekannte deutsche Food-Experten wie Martin Baudrexel, Mike Süsser und Jumbo Schreiner erklären uns, was sich hinter den Trends verbirgt und warum Essen im Jahr 2016 spannender und vielseitiger ist denn je - und was der Mega-Trend "Fast Good" wirklich bedeutet. Platz 5 der größten Foodtrends 2016 belegt: Burger! Bereits seit etwa zwei Jahren dominieren sie die Foodszene und ein Ende des Burger-Erfolges ist nicht abzusehen. Rechte: kabel eins
Genre:Spezial, Dokumentation, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins