Die harte Ausbildung zum Koch: Wer besteht die Kochprüfung?
Es ist der wichtigste Tag ihres Lebens: Drei angehende Köche stellen sich ihrer Abschlussprüfung. Drei Jahre lang mussten die Auszubildenden den Umgang mit Herd, Kochlöffel und Lebensmitteln lernen, bis zum alles entscheidenden Tag. An dem hat Focus TV die Lehrlinge mit insgesamt achtzehn Kameras im Berufsbildungszentrum Nürnberg begleitet. Die nehmen jeden Fehlgriff auf und dokumentieren genauestens jeden Erfolg, aber auch jedes Missgeschick. Wer wird beim Koch-Stress die Nerven behalten: Dorina Krusch (21), die in der Kantine einer Versicherung gelernt hat, Carlo Roth (23), Azubi eines Gourmet-Restaurants oder Marvin Heep (20), der aus einer Hotelküche kommt? Um den Gesellenbrief zu erhalten, müssen die Kandidaten unter großem Zeitdruck und mit vorgegebenen Zutaten ein Drei-Gänge-Menü zaubern. Das alles unter den strengen Augen von vier Prüfern, die jeden Patzer gnadenlos mit Punktabzug strafen. Wer schafft es und wer scheitert? Die Focus TV Reportage über brenzlige Momente am Herd und die Frage, wer seine Prüfung wiederholen muss und wer im Gastro-Himmel vielleicht schon bald nach den Sternen greifen kann.