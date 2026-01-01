Die Herzheilerin
88 Min.Ab 0
Die Herzheilerin
Peyton McGrunder ist gerade auf Lesereise für ihr Buch „Die Herzheilerin“, als jemand vor ihrer Türe ein Baby zurücklässt. Die erst frisch verheiratete Lebensratgeber-Schreiberin muss nun zeigen, wie sie mit ihrer schwierigen Vergangenheit und mit ihren eigenen Ratschlägen zurechtkommt. Sie ist hin- und hergerissen zwischen den Gefühlen für das niedliche Findelkind und rationalen Gedanken.
Produktion:CA, US, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH