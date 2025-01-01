Die Hochzeit meiner besten Freundin
88 Min.Ab 6
Mitch und Elizabeth sind beste Freunde - wobei Mitch mehr für sie fühlt, als er zugeben will. An ihrem letzten Tag im College macht Elizabeth Mitch einen Vorschlag: wenn sie in 10 Jahren noch nicht vergeben ist, heiratet sie ihn. 10 Jahre später: Elizabeth wird in einer Woche heiraten. Mitch will eilt zu ihr um endlich Elizabeth´s Herz zu erobern, bevor sie den anderen Typen heiratet.
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tiberius Film