Die Hochzeitsplaner – Wedding made in Germany (2)
46 Min.Ab 0
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Die Hochzeitsplaner – Wedding made in Germany (2)
Traumhochzeit - oder Alptraum? Hochzeitsplaner haben alle Hände voll zu tun. Sarah, Janine, Kristin und Enrico gehören zu den Besten Deutschlands. Ihre Arbeit ist Hochleistungssport. Vom großen Prunk bis zur kleinsten Panne: im Dreiteiler GDie Hochzeitsplaner - Wedding made in GermanyG entgeht den Zuschauern nichts. Eine unterhaltsame, spannende Dokumentation über außergewöhnliche Paare, ihre perfekten Helfer und Wege ins Glück, die gemeistert werden müssen.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© welt