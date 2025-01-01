Die Jagd auf Eagle One
86 Min.Ab 16
86 Min.Ab 16
Die Jagd auf Eagle One
General Lewis ist der Anführer eines Trupps, der eine Gruppe Terroristen dingfest machen soll, die sich bei philippinischen Rebellen verschanzt hat. Als die Hubschrauberpilotin Amy Jennings über feindlichem Gebiet abgeschossen wird, scheint der Plan zu scheitern. Um sie zu retten, sucht Lewis Leutnant Daniels als besten Mann für den Job aus. Daniels steht vor seiner größten Herausforderung, als er sich tief in das feindliche Gebiet vorwagt, um Jennings zu retten ...
Genre:Action
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH