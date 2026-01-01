Die Jagd auf Eagle One: Crash Point
Die Jagd auf Eagle One: Crash Point
Eine gefährliche Gruppe von Terroristen hat einen hochmodernen Ground-Control-Encoder gestohlen – ein System, mit dem sich Flugzeuge aus der Ferne steuern lassen. Ihr Ziel: ein Passagierflugzeug in eine streng geheime US-Militärbasis in Südostasien zu lenken und eine verheerende Katastrophe auszulösen. Um die drohende Eskalation zu verhindern, wird ein erfahrenes Strike-Force-Team erneut in feindliches Rebellengebiet geschickt. Tief im Dschungel, umgeben von unsichtbaren Gefahren und gnadenlosen Gegnern, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Jeder Schritt könnte tödlich sein, während die Eliteeinheit versucht, den Encoder aufzuspüren und die Terroristen aufzuhalten. Mit begrenzten Ressourcen und ohne Rückzugsmöglichkeit müssen die Soldaten all ihre Fähigkeiten einsetzen, um die Mission zu erfüllen.