Die Jagd auf einen verschollenen Schatz | Mythen der Geschichte
Schatzsucher Mel ist geradezu besessen von der verschollenen spanischen Galeone „Our Lady of Atocha“. Als das Schiff einst vor der Küste Floridas sank, war es mit märchenhaften Schätzen beladen. 16 Jahre lang sucht Mel erfolglos danach. Schließlich schickte sein Sohn Kane ihm am 20. Juli 1985 die erlösende Nachricht, dass sie das Wrack gefunden haben. Noch immer gibt es Schätze preis. Deshalb tauchen Mels Enkel und dessen Familie weiterhin zur „Our Lady of Atocha“ hinab. Die Nuestra Señora de Atocha war ein spanisches Schiff, das als Teil der spanischen Silberflotte diente. Diese Flotte transportierte Schätze wie Silber, Gold und Edelsteine aus den spanischen Kolonien in Amerika zurück nach Spanien. Die Atocha segelte im September 1622 von Havanna, Kuba, nach Spanien. Sie war mit wertvollen Schätzen beladen, als sie in einen Hurrikan geriet und vor den Florida Keys sank. Der Großteil der Besatzung, inklusive Passagiere, ertrank.