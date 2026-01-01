Die Jahrhundertflut & ihre Folgen: Die Wochen nach der Welle von 2013
Die Jahrhundertflut & ihre Folgen: Die Wochen nach der Welle von 2013
Als am 3. Juni 2013 die Pegel von Donau und Inn bei Passau ihren Höchststand erreicht hatten, steht fest: Die bayerische Stadt erlebt das schlimmste Hochwasser seit über 500 Jahren. Es war der Anfang einer noch nie dagewesenen Hochwasserwelle, die viele Städte und Gemeinden entlang von Elbe, Mulde, Saale und anderen Flüssen erfasste. Dann war das Hochwasser zurückgegangen – doch es bleiben viele Fragen: Was wird aus den Menschen in den betroffenen Gebieten? Viele Existenzen sind zerstört, da es keine Versicherungen gibt, die die Schäden übernehmen. Wie werden die Millionen Euro an Spenden verteilt? Ist die von den Ländern zugesagte Soforthilfe auch wirklich angekommen? Und welche Ideen gibt es, sich künftig besser gegen solche Katastrophen zu schützen? Die Focus TV Reportage machte vier Wochen nach der Flut eine Bestandsaufnahme: Reporter waren in Passau, Deggendorf und Grimma unterwegs, erzählen bewegende Schicksale – von Menschen, die traumatisiert und verzweifelt sind, aber auch von Menschen, die wieder neue Energie gefunden haben, um das Zerstörte wieder aufzubauen.