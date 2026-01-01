Die junge Katharina
Die junge Katharina
Als junge deutsche Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt‑Zerbst, die spätere Zarin Katharina II., in eine Welt aus Macht, Intrigen und höfischen Erwartungen gestoßen. Nach ihrer Ankunft in Russland soll sie den exzentrischen Thronfolger Peter Fjodorowitsch heiraten – eine Verbindung, die mehr politische Last als romantisches Versprechen ist. Am glanzvollen, aber gnadenlosen Hof der Zarin Elisabeth muss Sophie schnell lernen, sich zu behaupten. Während dunkle Pläne und ein Giftanschlag ihre Zukunft bedrohen, gewinnt sie einflussreiche Verbündete wie den englischen Gesandten Sir Charles und den charismatischen Graf Orlow. Entschlossen nimmt sie ihren neuen Namen Katharina an und findet ihren eigenen Weg zwischen Pflicht, Leidenschaft und Macht.