Die Jungfrauenquelle
Die Jungfrauenquelle
Oscarprämiertes Drama von Ingmar Bergman mit Max von Sydow, basierend auf einer mittelalterlichen Ballade: Karin, die Tochter des reichen Gutsbesitzers Töre, wird auf dem Weg in die Kirche von zwei Ziegenhirten brutal vergewaltigt und anschließend getötet. Auf der Flucht suchen die Täter ahnungslos Unterschlupf auf Töres Hof. Als Töre die Mörder seiner Tochter erkennt, nimmt ein blutiger Rachefeldzug seinen Lauf ...
Genre:Drama
Produktion:SE, 1959
16
