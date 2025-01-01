Die Ketzerbraut
120 Min.Ab 12
120 Min.Ab 12
Die Ketzerbraut
Die Kaufmannstochter Veva steht vor dem Nichts: Man hat ihre Familie ermordet, ihr Haus niedergebrannt und sie geschändet. Veva sinnt auf Rache und sucht Hilfe bei ihrem alten Freund Ernst Rickinger. Doch der scheint mit dem Ketzer im Bunde zu stehen, der in München Flugblätter gegen den kirchlichen Ablasshandel verteilt und ins Visier des Pfarrers Johann von Perlach geraten ist. Bald überschlagen sich die Ereignisse, und Veva kann Freund nicht mehr von Feind unterscheiden. Rechte: Sat.1
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1