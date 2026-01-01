Die Kinder von Paris
Paris, Frühsommer 1942: Der elfjährige Joseph Weismann lebt mit seiner jüdischen Familie in einem lebendigen Mietshaus am Montmartre. Trotz wachsender antisemitischer Repressionen durch das Vichy-Regime scheint die Welt für Jo noch halbwegs in Ordnung – bis sich dunkle Wolken über der Stadt zusammenziehen. Am 16. Juli beginnt die Operation „Frühlingswind“: 13.000 Juden, darunter viele Kinder, werden von französischen Polizisten verhaftet und ins Velodrom d’Hiver verschleppt. Inmitten von Hunger, Angst und Verzweiflung kämpfen Jo, seine Familie und andere Inhaftierte ums Überleben. Die Rotkreuzschwester Annette Monod erkennt das Grauen und hilft mutig, einzelne Kinder zu retten. Doch die Deportationen nehmen ihren Lauf. Als Jo mit anderen nach Beaune-la-Rolande gebracht wird, beginnt eine Reise ins Ungewisse.