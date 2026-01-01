Die Kleinstadtmörder | True Crime Doku
51 Min.Ab 16
51 Min.Ab 16
Die Kleinstadtmörder | True Crime Doku
In einer kleinen Gemeinde bei Port Washington, Ohio, werden ein Teenager und eine Frau vermisst. Dann wird ein älteres Ehepaar ermordet in ihrem Keller aufgefunden, nur eine Meile vom ersten Verschwinden entfernt. Die Killer bewegen sich von Staat zu Staat und hinterlassen eine Spur von Autodiebstählen und Mord. Kann das FBI diese Kleinstadtmörder finden, bevor sie wieder zuschlagen? "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71