Die Kunst des Liebens
Die Kunst des Liebens
Es läuft nicht wirklich gut für den jungen Briten Liam, der es in der Berliner Kunstzene zu Ansehen bringen will – frustriert von der trendbesessenen Oberflächlichkeit gelangweilter Großstädter beschließt er kurzerhand, seinen eigenen Selbstmord vorzutäuschen. Diese Aktion hat jedoch ein paar nicht vorherzusehende Nebeneffekte: Zum einen lässt sie den Wert seiner Arbeiten in schwindelerregende Höhen schnellen, zum anderen ruft Liam damit ungewollt die neugierige Journalistin McKenzie auf den Plan. Obwohl er sich zunächst notgedrungen als sein eigener Zwillingsbruder ausgibt, kommt ihm die quirlige McKenzie recht schnell auf die Schliche, und damit beginnt ein turbulenter Schlagabtausch zwischen den beiden, der schon bald zu stärkeren Gefühlen füreinander führt. Leider ist Liam ja offiziell tot, und McKenzie eigentlich mit dem Kunsthändler Erik verbandelt – welche Chance hat also ihre Liebe, sich gegen alle Widerstände zu behaupten?