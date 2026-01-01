Die Legende der weißen Schlange
Als Kräutersammler Xu Xian (Raymond Lam) in Lebensgefahr gerät, eilt ihm eine geheimnisvolle Schöne (Eva Huang) zur Hilfe. Diese entpuppt sich jedoch als keine gewöhnliche Frau, sondern als ein Schlangendämon, welcher in Gestalt einer Frau auftritt – White Snake. Die Beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Doch ihr Glück währt nur kurz, denn eine mysteriöse Seuche bricht über das Land herein und stürzt es in ein Chaos. White Snake hilft erneut, indem sie ihre Kräfte einsetzt, um ein Heilmittel für die leidende Bevölkerung zu kreieren. Das ruft den mächtigen Zauberer Fa Hai (Jet Li) auf den Plan. Er hält die Magie White Snakes für böse und will die Dämonenfrau vernichten. Es kommt zum Showdown, zum Kampf auf Leben und Tod...
