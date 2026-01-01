Die Legende des Zatoichi
97 Min.Ab 12
Die Legende des Zatoichi
Die Legende des Zatoichi beginnt. Als die Spannungen zwischen den verfeindeten Yakuza-Clans wachsen, heuert eines der Oberhäupter einen gefürchteten, aber erkrankten Ronin als seinen Feldherren an - während der andere einen demütigen, blinden Masseur namens Ichi einsetzt. Mit seinen blitzschnellen Schwertkampfähigkeiten, Taschenspielertricks und der gleichgültigen Haltung zum Ehrenkodex ebnet dieses erste Kapitel allen folgenden Abenteuern Zatoichis den Weg.
Genre:Action, Abenteuer, Drama
Produktion:JP, 1962
