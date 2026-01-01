Die Legende von Paul und Paula
Die Legende von Paul und Paula
Liebe, Leidenschaft und Tod, Lachen und Weinen – aus diesen Bestandteilen formten Autor Ulrich Plenzdorf und Regisseur Heiner Carow den populärsten DEFA-Film aller Zeiten. Sie erzählen von der ledigen Verkäuferin Paula (Angelica Domröse) und dem verheirateten Staatsbeamten Paul (Winfried Glatzeder), der sich aus seiner routinierten Ehe löst und den Gefühlen freien Lauf lässt. ‘Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen’, singen dazu die Puhdys. Bis heute sind die Zuschauer begeistert vom romantischen und ironischen Umgang mit der Wirklichkeit, von den Sehnsüchten und Träumen und der unverwechselbaren Individualität der Figuren. Mit seinem Plädoyer für Freiheit und seinen vielen kleinen Frechheiten stieß ‘Die Legende von Paul und Paula’ bei dogmatischen Politikern auf Widerspruch. Obwohl die Presse den Film teilweise verschweigen musste, sahen ihn Millionen Kinobesucher. Auch im vereinten Deutschland avancierte er zum Kultfilm und 1998 wurde sogar eine Berliner Straße nach ‘Paul und Paula’ benannt.