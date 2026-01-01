Die letzte Spur - Alexandra, 17 Jahre
129 Min.Ab 12
129 Min.Ab 12
Die letzte Spur - Alexandra, 17 Jahre
Am Abend vor ihrem 17. Geburtstag verschwindet Alexandra spurlos. Sofort schalten ihre Eltern, Anna und Alfred, die Polizei ein. Kommissar Lenz und seine Assistentin Lisa ermitteln mit Hochdruck, um den Fall schnell aufzuklären. Unterdessen begibt sich Alfred selbst auf die Suche nach seiner Tochter. Während er den Tathergang nach und nach rekonstruiert, kommen immer mehr Fakten aus Alexandras Leben ans Tageslicht, die ihn an nie geahnte Abgründe führen. Rechte: Sat.1
Genre:Drama
Produktion:AT, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1