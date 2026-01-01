Die Liebe kommt als Untermieter
92 Min.Ab 6
92 Min.Ab 6
Die Liebe kommt als Untermieter
Amelie ist eine herzensgute junge Frau, die von einer romantischen kirchlichen Hochzeit träumt - und genau aus diesem Grund verlässt sie ihr Freund Ben. Um ihm zu beweisen, dass sie nicht so spießig ist, wie ihr Ex denkt, stellt Amelie einen Schlafplatz für einen Teilnehmer des Internationalen Ledertreffens der Schwulenszene zur Verfügung. Als sich ein junger Mann namens Lorenz samt Hund bei ihr vorstellt, ahnt Amelie noch nicht, welches Geheimnis ihr schwuler Untermieter hat ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1