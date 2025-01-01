Die Loveparade-Katastrophe: Die Geschichte einer Tragödie
21 Tote und 652 Verletzte forderte die Katastrophe der Loveparade in Duisburg, am 24. Juli 2010. Was als fröhliche Party begann, endete in der größten Massenpanik der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ein vermeidbares Unglück, das nur geschehen konnte, weil man rund eine Million Besucher über zu enge Zugangswege auf das Gelände strömen ließ. Fast zehn Jahre danach wurde der Prozess am 4. Mai ohne Urteil oder Klärung der Schuld eingestellt. Opfer und Hinterbliebene sind fassungslos. Viele sind traumatisiert und leiden noch immer an den Folgen der Katastrophe: So, wie Thorolf Schmidt, der von der Menge niedergetrampelt wurde oder Nadine Lange, die im Gedränge unter Todesangst litt. Reporter von Focus TV haben das tragische Ereignis damals hautnah miterlebt und waren Augenzeuge des Desasters, das sich schon bei der Vorbereitung anbahnte. Sie dokumentieren das Geschehen in zum Teil noch nie ausgestrahlten Bildern, haben die Geschädigten in ihrem Kampf um Gerechtigkeit über Jahre begleitet und die Verantwortlichen mit ihren Recherchen konfrontiert. Die Focus TV Reportage über die Frage, durch wessen Schuld an jenem Sommertag vor zehn Jahren 21 junge Menschen sterben mussten und warum niemand dafür belangt wurde.