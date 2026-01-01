Die Mätresse des Teufels
181 Min.Ab 12
181 Min.Ab 12
Die Mätresse des Teufels
Die schöne Adelige Angelica Fanshawe (Andrea Riseborough) verlässt aus Liebe den Hof und wird inmitten des des Englischen Bürgerkriegs eine Anhängerin des freien Bürgertums. Mord und Unglück verfolgen sie, und sie wird untrennbar mit wichtigen historischen Figuren verbunden, wie dem Revolutionär Rainsborough (Michael Fassbender, X-Men: Apocalypse) und Oliver Cromwell (Dominic West, The Crown).
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film