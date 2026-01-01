Die Modelleisenbahner - Das Miniatur Wunderland
49 Min.Ab 6
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Die Modelleisenbahner - Das Miniatur Wunderland
Klein, aber fein - im historischen Lagerhaus am Kehrwieder 2 weilt seit vielen Jahren einer der größten Touristenmagneten Hamburgs, der schon Millionen Besucher in seinen Bann gezogen hat: Das „Miniatur Wunderland“, die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Auf über 15 Kilometern Miniaturgleisen geht es hier im Nu in die Schweizer Alpen oder sogar mit dem Flieger nach Las Vegas. Die Reportage hat den Eigentümern der Mini-Welt beim Planen und Tüfteln auf die Finger geschaut.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© welt